Barcellona-Psg, fa una petizione per ripetere la partita: l'arbitro ha aiutato i blaugrana

12 marzo 2017

Melendo Olmedo, tifoso del Real Madrid, chiede anche la squalifica dell'arbitro per gli "errori commessi durante la partita". Per avvalorare la sua petizione, ecco l'elenco dei tredici errori dell'arbitro che hanno favorito il Barcellona e penalizzato il Psg, con le relative immagini.



- Minuto 2: gol in fuorigioco di Suarez

- Minuto 11: rigore per fallo di mano di Mascherano (non fischiato)

- Minuto 23: rosso diretto risparmiato a Piqué

- Minuto 42: secondo giallo a Piqué che diventa giallo a Cavani

- Minuto 45: tre minuti di recupero

- Minuto 48: rigore inesistente su Neymar. Cerca il contatto

- Minuto 54: seconda simulazione in area di Neymar, non punita

- Minuto 64: reazione di Neymar che doveva essere punito con il rosso

- Minuto 78: rigore per mano di Piqué (non fischiato)

- Minuto 85: rigore per fallo di Mascherano su Di Maria (non fischiato)

- Minuto 89: tuffo di Suarez, l'arbitro concede il rigore

- Minuto 90: cinque minuti di recupero

- Minuto 92: secondo giallo risparmiato a Suarez per simulazione in area



In brevissimo tempo sono state già raccolte 60.000 firme.