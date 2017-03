Barcellona, Luis Enrique teme la Juve: "Sono cambiati dal 2015"

18 marzo 2017

L'urna di Nyon non è stata tenera con la Juve per i quarti di Champions League, ma anche dall'altra parte della barricata in casa Barcellona il sorteggio non è stato accolto con grande entusiasmo. Anzi. In particolare Luis Enrique non ha nascosto le insidie del match, mostrando di temere la Juve. "I bianconeri sono temibili, sono cambiati dal 2015 - ha spiegato -. Possono giocare in diversi modi".