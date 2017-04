Barcellona, Luis Enrique: "Serviranno cinque gol, con noi tutto è possibile"

18 aprile 2017

L'ottimismo di Luis Enrique serve a dare fiducia al Barcellona e a tutto l'ambiente in vista del ritorno con la Juventus. Il tecnico blaugrana ha spiegato: "E' più facile rispetto alla sfida col Psg perché dobbiamo fare un gol in meno, ma in realtà dovremo segnare cinque gol . Ma con noi tutto è possibile: siamo in grado di segnare tre reti in tre minuti ". L'arma in più sarà il Camp Nou: "Per una serata memorabile , vogliamo un clima di pazzia sportiva"

LE PAROLE DI LUIS ENRIQUE

Più difficile col Psg o con la Juve?

"Ci servono solo tre gol, non quattro. Ma tenendo conto della Juve che vorrà far gol, dovremo fare cinque gol".



Serve la partita perfetta?

"Non serve la partita perfetta, ma essere efficaci, generare occasioni da gol. Qui al Camp Nou ce la possiamo fare, serve attitudine e generare nei tifosi la voglia di saltare, di gasare, di replicare la notte vissuta col Psg".



La situazione mentale.

"Visto che stiamo parlando di cose vissute da poco, ora è risuccesso. Convinti di quello che dobbiamo fare e di come, magari domani dovremo calmare i giocatori a livello mentale, controllare le loro emozioni e dimostrare che possiamo vincere contro una grande squadra".



Un messaggio per i tifosi.

"Speriamo che quelli che all'80' contro il Psg se ne sono andati, stavolta restino allo stadio. Fino al 95' il Barcellona può fare tre gol, possiamo farcela tutti insieme".



Cosa si aspetta da loro?

"Spetta a loro decidere se difendersi o attaccare. Loro hanno tutto da perdere, noi possiamo solo attaccare, attaccare e attaccare. Prima della partita si ha sempre la possibilità di studiare i vari aspetti. Noi cercheremo di fare la nostra partita al di là del piano di gioco della Juve".



Serve un miracolo?

"No, è una cosa possibile. Potete usare la parola miracolo ma non è una cosa impossibile".



Aveva bisogno di più tempo per prepararla?

"Certo, se avessimo avuto un mese alle Maldive per studiare i video e le tattiche sarebbe stato meglio..."



C'è un calo in difesa?

"Quello che ha detto Piqué è che non dipende dal sistema, ma dai giocatori e dalle dinamiche. Si può soffrire a livello difensivo ma riguarda tutta la squadra".



Ha fiducia?

"Se facciamo il primo gol, il secondo lo fa il Camp Nou e il terzo viene da sé. È più facile che col Psg perché c'è un gol in meno da rimontare"



La Juve viene al Camp Nou per segnare due gol.

"Se Allegri dice che faranno due gol, allora proveremo a farne sei. Io so solo che sarà una serata speciale per i nostri tifosi".



L'importanza del recupero di Busquets.

"È fondamentale, tatticamente è importante per ogni aspetto".



Mascherano.

"Sta bene, ha recuperato e si è allenato al meglio. È disponibile"



Senza Messi al massimo, la rimonta è possibile.

"Abbiamo bisogno che tutti siano al massimo, ma anche al 25% Messi sarebbe fondamentale per noi".



Come si ferma Higuain?

"Non è il giorno in cui dobbiamo elogiare i giocatori della Juve, oggi voglio solo motivare i giocatori del Barcellona".



Il Bayern può passare col Real?

"C'è una partita stasera? Io sono concentrato solo sulla mia squadra".



Vi giocate Liga e Champions in pochi giorni.

"Il bilancio lo facciamo al 31 luglio".



Cosa ti ha impressionato della Juventus?

"Se pensiamo a quello che è successo a Torino, penso che la Juve abbia fatto un bel primo tempo. Noi cercheremo di migliorare il nostro livello. Sanno giocare con e senza palla, è difficile sfidare una squadra di questa caratura".



Tutti dicono che il Camp Nou sarà un fattore.

"Credo sia così. Lo dice la storia, i nostri tifosi ci spingeranno, ci sarà un'atmosfera di pazzia sportiva che ci spingerà a dare il meglio".