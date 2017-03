Barcellona, Luis Enrique: "Possiamo fare sei gol"

7 marzo 2017

Ai blaugrana serve un'impresa incredibile per non uscire agli ottavi di finale, ma contro il Psg non sarà facile. All'andata i ragazzi di Emery hanno strapazzato Messi e compagni, ma in Catalogna la partita sarà completamente diversa. "Non mi interessa fare la storia - ha commentato Luis Enrique -. L'unica cosa che voglio è passare il turno. Sono sicuro che saremo in grado di creare tante occasioni da gol, possiamo farne anche sei se loro ce ne hanno fatti quattro".



Il tecnico blaugrana chiama a rapporto anche il pubblico: "Attraverso il nostro gioco sono convinto che arriveremo al punto di essere vicini al passare il turno. Il Camp Nou si trasformerà in una pentola a pressione per aiutare i nostri giocatori".