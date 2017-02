Barcellona, Luis Enrique: "Partita disastrosa"

14 febbraio 2017

Serata da dimenticare per il Barcellona , travolto 4-0 dal Psg e a un passo dall'eliminazione dalla Champions . "E' stata una partita disastrosa - commenta Luis Enrique -. La responsabilità è solo mia. "E' palese, i nostri avversari sono stati superiori in tutto, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Hanno vinto tutti i duello e sono stati più efficaci. Il risultato riflette chiaramente quanto visto".

Il tecnico catalano, nervoso per il pesante k.o., cerca di difendere come può la squadra: "Non credo che ci sia nulla da spiegare. Questi giocatori ci hanno dato molte gioie. Ora non cadiamo in luoghi comuni, è uno sport appassionante ma ha le sue complicazioni. I giocatori sono sempre gli stessi, la responsabilità è mia che sono l'allenatore. E' stata una notte disastrosa, dobbiamo superarla".