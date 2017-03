Barcellona, Luis Enrique: "Notte incredibile, fatto qualcosa di spettacolare"

8 marzo 2017

"E’ stata una notte incredibile, abbiamo vinto una partita quasi impossibile, abbiamo fatto qualcosa di spettacolare e siamo tutti felici". Il tecnico del Barcellona Luis Enrique è il ritratto della felicità. "Con una squadra come questa, fatta di campioni che hanno solo il pensiero di vincere, è più facile per un allenatore - ha proseguito a Premium Sport - Se sono ancora convinto di non continuare con il Barcellona? È andata così".

"In partite di questo tipo bisogna cercare di essere aggressivi al massimo, rischiando di concedere qualcosa dietro e i ragazzi l'hanno interpretata alla perfezione - ha proseguito Luis Enrique - Se sono ancora convinto di non continuare con il Barcellona? È andata così".

INIESTA: "NESSUNO E' INVINCIBILE"

"Sapevamo che era difficilissimo. Ci credevamo, siamo andati sul 3-0 e dopo il loro gol abbiamo continuato a crederci fino alla fine". Parola di Iniesta a Premium Sport. "Nessuno è invincibile, però sicuramente la partita di Parigi è stata molto negativa per noi. Questa vittoria ci darà molta forza per lottare ancora in Champions con l'obiettivo di vincerla. Verratti il mio erede? Credo che nessun calciatore sia uguale, siamo tutti differenti. Marco sicuramente è uno dei migliori calciatori a livello europeo e mondiale. Come festeggeremo? Ora non importa, qualsiasi cosa va bene".