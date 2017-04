Barcellona, Luis Enrique: "La Juventus può vincere la Champions"

19 aprile 2017

L’allenatore del Barcellona Luis Enrique ha commentato a Premium Champions l'eliminazione dalla Champions League per mano della Juventus: “Questo è il calcio. Noi abbiamo pensato di fare una gara di livello, creando tanto come abbiamo fatto ma è mancata un po’ di lucidità negli ultimi metri. Penso che si sia vista una bella partita, abbiamo giocato in attacco, ma come sappiamo ma non è bastato: faccio i complimenti alla Juventus".



A fine stagione il tecnico lascerà il Barcellona, ma prima c'è una rimonta nella Liga da provare: "Noi continueremo a lottare, è un grande onore far parte di questa società. Questa Juve può vincere la Champions? Ha un grandissimo allenatore, ha dei campioni in rosa e penso che abbia tutte le possibilità di vincere questa Champions. Ma ci sono altre squadre che vorranno vincere. Ho sbagliato a dare l’addio alla squadra così presto? Sarà stato sicuramente un giornalista a dire questo. La verità è che se si vince nessuno avrebbe detto niente, se non si vince si dice che è sbagliato. E’ sempre così”.