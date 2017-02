Barcellona, Luis Enrique: "Il Psg è aggressivo e pericoloso"

13 febbraio 2017

"E' una doppia sfida complicata - ha esordito il tecnico del Barcellona in conferenza stampa da Parigi -, ma è normale arrivati a questo punto della competizione. Il nostro obiettivo è di vincere anche questa partita, ma rispetto a dicembre gli stati di forma delle due squadre sono cambiati. Nell'ultimo mese ho visto un Psg molto determinato e aggressivo. Conoscendo Emery mi aspetto un Psg con un pressing molto alto, perché a Unai piace complicarmi la vita". Da ambo le parti vige un grande rispetto: "Sappiamo le difficoltà che riserva la Champions League e per superare questo ostacolo ci vorrà la nostra versione migliore".



Sulla panchina dei parigini ci sarà Unai Emery che nelle ultime stagioni ha dato vita a belle sfide contro i blaugrana alla guida del Siviglia: "E' uno degli allenatori migliori del calcio spagnolo - ammette Luis Enrique - e ci conosce alla perfezione. Emery studia molto gli avversari e sa come combatterci con la sua filosofia di gioco. E' stata un'ottima mossa per il Psg e solo il tempo restituirà il vero valore del suo ingaggio. Il Psg con lui può giocare col 4-3-3 o col 4-5-1 senza problemi, ha un'infinità di soluzioni. Noi comunque non cambieremo il nostro credo, non avrebbe senso farlo ora".



Infine il tecnico del Barcellona riapre la porta del mercato dopo il grave infortunio ad Aleix Vidal: "Non abbiamo una rosa molto profonda e il regolamento ci permette di ingaggiare qualcuno dal mercato degli svincolati. Non chiudiamo la porta a quest'ipotesi, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa che possa darci una mano".