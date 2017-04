Barcellona-Juve: il countdown in diretta

19 aprile 2017

Tutto pronto al Camp Nou per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Juventus . Si parte dal 3-0 dell'andata a favore della squadra di Allegri. Ecco tutte le notizie in tempo reale della marcia di avvicinamento al big match.

13:30 - TI DEDICHIAMO LA NOSTRA VITA

Un centinaio di tifosi ultrà della Juve 'assedia' l'albergo dove la squadra bianconera è in ritiro a Barcellona in attesa della partita serale di Champions. Accesi alcuni fumogeni che si sono consumati sul ciglio della strada che porta alla Fontana Magica e al Montjuch, il cuore della città catalana. I tifosi sventolano bandiere con la frase "Ti dedichiamo la nostra vita" e intonano cori, il più ricorrente dei quali e' "noi vogliamo questa vittoria". L'albergo è presidiato da camionette della Polizia che sono presenti in numero maggiore sul retro dell'hotel da dove, intorno alle 19, partirà il pullman della squadra diretto al Camp Nou.