Barcellona-Juve, i bianconeri sono sbarcati in Spagna

18 aprile 2017

Dopo la conferenza stampa anche Massimiliano Allegri e Dani Alves hanno raggiunto l'hotel dove la Juve alloggerà. Per l'ex Barça diversi selfie con i suoi ex tifosi.

I giocatori della Juventus sono arrivati in hotel.

18:08 JUVE ARRIVATA AL CAMP NOU

La Juve è arrivata al Camp Nou. I giocatori scenderanno in campo per la passeggiata di rito, la rifinitura è già stata svolta questa mattina a Vinovo. In conferenza stampa parleranno Allegri e Dani Alves.