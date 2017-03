Barcellona: notte di festa, Neymar in disco fino all'alba Piqué: "Assumete infermieri: si farà tanto amore"

9 marzo 2017

Notte di festa a Barcellona per tifosi e giocatori dopo l'impresa storica contro il Psg. Su tutti Neymar che è stato protagonista degli ultimi 7' del Camp Nou e anche in discoteca. Da buon brasiliano ha il ritmo nel sangue e si è scatenato in pista con gli amici storici e anche qualche compagno, vedi Umtiti. L'euforia si è prolungata fino all'alba: Neymar ha dato la buonanotte, con la bandana, ai suoi follower di Instagram intorno alle 5 del mattino.



NEYMAR: MESSAGGIO A RABIOT E KURZAWA Prima di scatenarsi in discoteca, Neymar ha scherzato su Instagram e ha preso in giro Rabiot e Kurzawa. Il numero 11 ha ripescato la foto postata dal centrocampista francese dopo la vittoria per 4-0 di Parigi. Il giovane mostra le quattro dita, mentre l'esterno ha risposto con la "V" di vittoria. Il brasiliano ha così scherzato: "4+2=6". Sei come i gol che sono serviti per la remuntada del secolo.



PIQUÈ: "SI FARÁ TANTO L'AMORE" Euforia giustificata in casa Barcellona. Anche Gerard Piqué non è stato da meno: "Io stasera esco a far festa! Anche se domani abbiamo allenamento. Perché da domani bisogna pensare al Depor in Liga, è vero". Poi il messaggio curioso: "Ma? "Che assumano infermiere negli ospedali nel giro dei prossimi nove mesi perché questa notte si farà tanto l'amore...". Shakira, in tribuna al Camp Nou, ringrazia. C'è in cantiere un secondo figlio a casa Piqué.



