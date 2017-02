Barça, fantasma Messi: nessun tocco nell'area del Psg

15 febbraio 2017

Nel Barcellona che affonda al Parco dei Principi c'è un dato che racconta perfettamente il blackout blaugrana in Champions League. Ed è lo zero nella casella di Messi relativa ai tocchi nell'area avversaria . Un evento più unico che raro. Per la Pulce contro il Psg sono stati novanta minuti da incubo. Una prestazione da dimenticare, senza tiri verso la porta di Trapp e senza guizzi nei sedici metri del Psg.

L'extraterrestre a Parigi è tornato con i piedi per terra. Sfiduciato e impotente, il fenomeno argentino si è eclissato davanti a Rabiot e Verratti. Al di là del risultato, col Psg Lionel è sembrato un fantasma, la brutta copia del campione ammirato tante volte in Champions e Liga. Lo dicono soprattutto i numeri, impietosi, che raccontano la prestazione della Pulce. In particolare sorprendono le zero palle toccate nell'area dei parigini. Una vera debacle per Messi, che conferma la serata storta di tutta la squadra. Senza il suo faro, il Barcellona non brilla.