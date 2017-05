Atletico, Simeone: "Proveremo a fare il miracolo"

2 maggio 2017

Il 3-0 del Bernabeu è un risultato pesantissimo per l'Atletico Madrid, che tra una settimana dovrà per forza tentare la quasi impossibile rimonta contro il Real di Cristiano Ronaldo. "Al ritorno sarà difficilissimo, complicatissimo - dice Simeone in conferenza stampa-, ma il calcio ti concede sempre una possibilità e noi proveremo a giocarcela fino all'ultima chance che avremo a nostra disposizione".