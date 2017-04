Atletico, Simeone: "La squadra ha fatto un lavoro straordinario"

18 aprile 2017

"Sono molto felice perché, ancora una volta, i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario". Diego Simeone commenta così la conquista - per la terza volta negli ultimi quattro anni - delle semifinali di Champions League con il suo Atletico Madrid dopo l'1-1 nel ritorno contro il Leicester. "E' stata dura affrontare questi avversari - ha proseguito - Ma i miei non si sono mai arresi fino alla fine. Molto bene il lavoro in difesa".