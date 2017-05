Atletico, Simeone: "Il gol di Isco ci ha fatto male"

10 maggio 2017

Diego Simeone si lecca le ferite dopo l'eliminazione del suo Atletico dalla Champions League . "Avevamo messo l'eliminatoria sui binari giusti - ha spiegato il Cholo - Il gol di Isco ci ha fatto male. E' stata una gara straordinaria, è un peccato che non possiamo clonare giocatori come Godin e Gabi che stanno dando la vita per questo club. Ci riproveremo l'anno prossimo. Siamo cresciuti tanto in questi anni, ma manca un piccolo grande passo".

E' allo stesso tempo amareggiato e fiero Simeone che ha accarezzato la grande impresa contro il Real Madrid. "Abbiamo vissuto momenti di una notte magica, li ricorderò per sempre - ha spiegato il Cholo in conferenza stampa - Venivamo da un 3-0 dell'andata che era un risultato durissimo. Abbiamo detto che potevamo ribaltarlo e che non era il momento delle parole ma dei fatti e il percorso durante la partita è stato qualcosa di meraviglioso: le reti, il gioco, l'ambiente, pensavamo di poterci riuscire. Abbiamo impostato la partita sul giusto piano, ma il gol del Real ci ha ammazzato. Comunque sono fiero della mia squadra e credevamo davvero che si potesse fare l'impresa. Ci siamo andati vicini".



Dalle sue parole sembra chiaro che l'intenzione è quella di riprovarci anche l'anno prossimo: l'Inter che lo corteggia può mettersi il cuore in pace. "Vogliamo solo dire adesso che abbiamo dato tutto e che avremmo dato la vita per i nostri tifosi. Chissà se l'anno venturo se riusciremo a fare la stessa cosa, però non dimentichiamo quello che abbiamo fatto contro il Real campione del mondo, campione d'Europa e capolista della Liga. Quello di oggi è comunque un successo del club, sono 5 anni che facciamo di tutto, finali comprese, e manca solo un piccolo passo".