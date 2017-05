Agnelli fissa il maxi premio Champions-Triplete

31 maggio 2017

Andrea Agnelli ha fissato il premio per la conquista della Champions League : 350mila euro a giocatore in caso di trionfo a Cardiff. Il presidente della Juve ha deciso di alzare la cifra di 50mila euro rispetto a quanto promesso due anni fa a Berlino. La vittoria del Triplete frutterà a ogni singolo componente della rosa più di 500mila euro. In caso di sconfitta i bianconeri incasseranno comunque 270mila euro per il solo fatto di essere arrivati all'ultimo atto.

350mila euro per 26 giocatori: un totale di 9,1 milioni di euro. Ecco quanto costerà alla Juventus la vittoria della Champions League contro il Real Madrid. Soldi naturalmente garantiti da Uefa e sponsor che Agnelli è pronto a girare nelle casse dei giocatori dopo aver portato a casa il trofeo più ambito. Una motivazione in più per Buffon e compagni che nei loro contratti hanno anche altri bonus legati alle vittorie.

Dunque, con la Champions arriverebbe anche il Triplete e ai 350mila euro "europei" ogni giocatore aggiungerà anche i 150mila euro spettanti per la conquista del sesto scudetto consecutivo e della terza Coppa Italia consecutiva. Per un totale di 500mila euro.