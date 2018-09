CHAMPIONS, TOTTENHAM SENZA LLORIS E ALLI CON L'INTER

13/09/2018

Il Tottenham dovrà fare a meno anche di Dale Alli per le prossime due partite contro il Liverpool in campionato e l'Inter in Champions League. Lo scorso fine settimana, Alli si è procurato un leggero affaticamento muscolare nella sconfitta dell'Inghilterra in Nations League contro la Spagna. Gli Spurs dovranno rinunciare anche al portire francese Hugo Lloris.