Champions League, una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo

27/09/2018

Una giornata di squalifica : è questo il verdetto dell'Uefa per Cristiano Ronaldo , espulso nel match di Champions League con il Valencia. Il portoghese salterà dunque solo Juventus-Young Boys (2 ottobre a Torino), mentre sarà regolarmente a disposizione nella doppia sfida con il Manchester United. Al Mestalla CR7 era stato cacciato con un rosso diretto dall'arbitro Brych su indicazione dell'addizionale Fritz per una leggera tirata di capelli a Murillo.

Niente beffa, dunque: solo una giornata di squalifica, come la Juve auspicava. L'espulsione di Valencia era parsa a tutti esagerata, frutto dell'errata segnalazione dell'addizionale Fritz al direttore di gara Brych. La piccola querelle tra Ronaldo e Murillo probabilmente si poteva chiudere con un cartellino giallo. Ma una volta arrivato il rosso diretto c'era il rischio che la commissione disciplinare Uefa potesse comminare una squalifica superiore, fino a tre giornate se l'episodio fosse stato classificato come "condotta violenta". Non è stata questa la circostanza: l'Uefa ha giudicato il rosso di CR7 come "condotta antisportiva", quindi passibile di una sola giornata di squalifica.