CHAMPIONS DONNE, JUVE ELIMINATA

26/09/2018

La Juventus è stata eliminata al primo turno della Champions League di calcio femminile. Dopo il 2-2 dell'andata in Italia, le bianconere hanno perso per 1-0 la gara di ritorno in casa del Brondby. Per la compagine danese gol di Sorensen al 33'. La Juventus era alla prima partecipazione in questa manifestazione.