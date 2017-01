Coppa Italia: Sassuolo-Cesena 1-2, romagnoli ai quarti

LA PARTITA

Ampio turnover per entrambi i tecnici. Nel Sassuolo non ci sono Berardi e Aquilani non convocati, con Di Francesco che ritrova Duncan titolare, lancia l'ex Sensi in cabina di regia per la prima volta e sceglie Iemmello al centro del tridente. Camplone cambia il suo Cesena, unica di B superstite nel torneo, per risparmiare energie in vista del monday night col Perugia, fondamentale per risollevarsi dalla zona retrocessione.



L'approccio del Sassuolo è quello di chi vuole archiviare in fretta la pratica: i primi 10' si giocano a una sola porta. Pellegrini parte a razzo e dopo aver impegnato Agazzi, sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, segna il suo quinto gol stagionale sfruttando da due passi una respinta non perfetta del portiere. Non sono trascorsi nemmeno 4'. Iemmello si divora il raddoppio, dopo la galoppata di Adjapong a destra (6'). Pellegrini ha la chance per il bis, ma poi il Sassuolo si adagia. Il Cesena cerca di costruire, ma è troppo frettoloso e subisce le ripartenze dei neroverdi, a loro volta imprecisi e poco cinici. Come sul finire di primo tempo, quando Iemmello ha di nuovo l'occasione per il 2-0, ma la spreca a porta vuota.



Dopo un tentativo di testa di Politano alto sopra la traversa, in avvio di ripresa, errori individuali e passaggi sbagliati dominano anche il secondo tempo. Il Sassuolo però non cessa di proporsi alla ricerca del raddoppio, seppur con scarso mordente. Al 22', Agazzi si fa trovare pronto su una conclusione di Iemmello, che poi lascia il posto a un altro ex della serata: Defrel. E' un chiaro segnale delle intenzioni di Di Francesco, che vuole chiuderla senza correre rischi. E invece all'81 la partita cambia. L'arbitro fischia un calcio di rigore per il Cesena per fallo dubbio di Antei sul neo acquisto Cocco, al debutto. Ciano non si fa pregare e dal dischetto firma il pari e il suo nono gol stagionale. Passano tre minuti e accade l'impensabile. Su una ripartenza di Garritano, i bianconeri ribaltano il match. Laribi è lasciato solo davanti a Pegolo e non fallisce, beffando proprio la sua ex squadra, che ne detiene ancora il cartellino. Il Sassuolo ripete l'harakiri già visto più volte in Europa League e anche in questo caso saluta il torneo. La squadra di Di Francesco paga imprecisione e un po' di pigrizia, oltre a un calo fisico di cui il Cesena ha saputo ben approfittare. Anche se i dubbi sul rigore concesso da Rocchi ai bianconeri restano.