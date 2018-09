CASEMIRO: "DAREI IL PALLONE D'ORO A CRISTIANO RONALDO"

20/09/2018

"Il Pallone d'Oro? Modric ha avuto una stagione ottima, ma io lo darei a Cristiano Ronaldo". Così il centrocampista del Real Madrid Casemiro non dimentica il suo ex compagno di squadra passato alla Juve. Parlando con la stampa spagnola nel dopo partita contro la Roma in Champions, il mediano brasiliano ha parlato anche del neo proprietario della 'camiseta' numero 7 del Real, Mariano Diaz. "Ha grande voglia di dimostrare perché è qui. Si può dire che è un grande giocatore", ha concluso Casmiro a proposito dell'autore del terzo gol alla Roma.