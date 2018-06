Russia 2018, dove vedere i Mondiali Mediaset in tv e online

08/06/2018

Ci siamo, l'evento sportivo dell'anno è alle porte e ad aprirle saremo proprio noi di Sportmediaset. Dal 14 Giugno al 15 luglio la Coppa del Mondo in Russia verrà trasmessa integralmente. Tutte le 64 partite in diretta esclusiva, in chiaro e in HD, su quattro canali dedicati: Canale 5, Italia 1, Canale 20, Mediaset Extra, per un totale di 1000 ore di programmazione, 500 LIVE. Debutterà la tv aumentata: usando solo il telecomando si potranno scegliere contenuti extra, compresi i replay dei gol e delle azioni più belle in tempo reale. In più, la nuova funzionalità "Restart": se una partita è già in corso, ma la si vuol vedere dal 1', con un tasto del telecomando si potrà ripartire dall'inizio. Non solo tv, ma anche web, con Sportmediaset.it che fungerà da sito e app di riferimento, con il suo "Speciale Mondiale". Live streaming di tutti i 64 match, con un innovativo video player immersivo, che mette a disposizione 5 telecamere differenti e statistiche aggiornate in tempo reale sulle partite. Ecco, inoltre, la nuova App Mediaset Mondiali FIFA: tutte le partite si potranno vedere ovunque, sia in diretta che on-demand. Infine, interazione continua e contenuti esclusivi sui social: Facebook, Twitter e Instagram (hashtag ufficiale #MondialiMediaset). Sarà il mondiale più bello di sempre e a disposizione di tutti!