Quando segni il gol più bello della tua carriera, ma sei in fuorigioco

3 aprile 2018

Illudersi di aver messo a segno una rete davvero spettacolare prima di rendersi conto che il gioco è fermo per fuorigioco. E' quanto accaduto all'attaccante gallese Jack Compton durante il match tra Hemel e Bath City. Nell'incontro della National League South inglese, il centravanti della squadra ospite aveva firmato un gran gol portando in vantaggio i suoi, senza però rendersi conto di essere andato - seppur di poco - al di là dell'ultimo difensore finendo in offside. Un'irregolarità che non è sfuggita al guardalinee, reattivo nell'alzare la bandierina per interrompere l'azione proprio sul più bello.