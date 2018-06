Il Real Betis annuncia l'arrivo di Inui attraverso i manga giapponesi

1 giugno 2018

Prima la raccolta delle sfere del drago per evocare il celebre Shenron, il noto personaggio di Dragon Ball che esaudisce la richiesta del club di poter avere un nuovo esterno offensivo, poi la comparsa del magico gatto Doraemon e di Luigi - direttamente dal mondo di Super Mario Bros - e infine l'immancabile riferimento a Holly e Benji.



Si tratta dell'ultima trovata del Real Betis, che ha utilizzato una serie di storici manga giapponesi per annunciare sui social l'acquisto di Takashi Inui. Sicuramente è ancora presto per giudicare l'operato di Inui, ma il suo approdo al Real Betis ha già riscontrato un enorme successo.