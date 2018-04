I gol di Roma-Barcellona in 3D

11 aprile 2018

La notte di Champions League ha regalato alla Roma una delle serate più incredibili della sua storia, facendo gioire tifosi giallorossi e non di fronte a un'impresa ritenuta da molti impensabile. All'Olimpico Dzeko e compagni hanno ribaltato il 4-1 subito nella sfida di andata al Camp Nou contro il Barcellona e si sono qualificati per le semifinali eliminando la squadra di Valverde. Non resta dunque che vedere e rivedere - in tutte le salse - i gol che hanno trasformato una serata di Champions in una delle più belle pagine della storia giallorossa.