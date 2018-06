Globo Tv ricrea la casa d'infanzia di Neymar, lui scoppia in lacrime

11/06/2018

Omaggio ammirevole per Neymar Jr., quello di Globo TV, l'emittente televisiva più grande del Brasile. Durante la convalescenza dal suo infortunio per la frattura al quinto metatarso del piede destro, subìta nel match contro il Marsiglia (oltre tre mesi fa), l'asso della Seleçao è stato invitato negli studi di Globo per una sopresa inaspettata. Sotto i riflettori, infatti, sono stati ricreati alla perfezione gli ambienti della casa di San Vicente, sulla costa di San Pablo, quella dove O Ney è cresciuto da piccolo e dove sognava di diventare un calciatore. Suo padre, Neymar da Silva Senior afferma che "in quella casa sono arrivate le prime offerte per mio figlio". Quando è entrato in quella che è la riproduzione fedele della sua stanza, Neymar è scoppiato in lacrime di commozione e, subito dopo, ha potuto sfogarsi con la sua famiglia, compresa la fidanzata Bruna Marquezine, che lo ha raggiunto sul set. Un bel modo per augurare la pronta guarigione al capitano verdeoro, che tutto il popolo brasiliano attende con ansia nuovamente in lacrime, stavolta di gioia, sotto il cielo di Mosca il prossimo 15 Luglio, per la possibile conquista della sesta Coppa del Mondo.