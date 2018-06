Ecuador, sciame d'api invade il campo durante una partita: tutti giù per terra e gara sospesa

12/06/2018

L’invasione di campo che non ti aspetti. Uno sciame d’api ha preso d’assalto l'Estadio Reales Tamarindos al 27° minuto della gara tra Portoviejo e Manta. I giocatori, spaventati, si sono buttati per terra per non essere punti e la partita è stata sospesa per qualche minuto. Un episodio bizzarro ma che per fortuna è durato poco senza particolari conseguenze per nessuno dei presenti.