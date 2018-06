Dal campo al canto: Sergio Ramos canta la canzone della Spagna per i Mondiali

4 giugno 2018

Che cosa farà Sergio Ramos da grande? Per ora il difensore sembra voler continuare a collezionare preziosi trofei con la maglia del Real Madrid, ma a giudicare dalle sue ultime performance, lo spagnolo potrebbe intraprendere la carriera da cantante quando deciderà di appendere le scarpe al chiodo.



Dopo aver infatti lanciato il suo primo singolo, chiamato "SR4", Ramos è tornato sulla scena canora al fianco dell'artista Demarco Flamenco, con il quale ha duettato in quella che in Spagna si preannuncia una nuova hit. Il brano si chiama "Otra estrella en tu corazon" e sarà l'inno che accompagnerà le Furie Rosse ai Mondiali di Russia 2018, evento che vedrà la partecipazione anche di Sergio Ramos... ma come calciatore.