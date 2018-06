18/06/2018

Dopo essersi resa famosa per i suoi vulcani e per l'avanguardia musicale, l'Islanda ha preso per la prima volta parte alle fasi finali dei Mondiali di calcio, diventando una delle squadre più sorprendenti di questa edizione. La nostra Benedetta Radaelli è andata dunque alla scoperta del calcio del ct Heimir Hallgrímsson e degli ormai famosi tifosi islandesi, protagonisti già durante gli europei di Francia 2016 con il "Geyser sound", una coreografia davvero imperdibile.