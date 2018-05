Alessandro Lucarelli si ritira: discorso commovente al Tardini durante la festa per la A

28 maggio 2018

Alessandro Lucarelli ha detto basta: non vivrà un'altra stagione di Serie A, dopo averne collezionate ben sedici con le maglie di Piacenza, Livorno, Reggina, Genoa e Parma. L'annuncio del ritiro, nella serata più bella della sua carriera: la festa per la promozione in Serie A del Parma, al termine di una cavalcata partita dalla Serie D nel 2015, dopo il fallimento della vecchia società. Per dieci anni, dal 2008, ha indossato la casacca crociata, degli emiliani è diventato storico capitano e primatista assoluto di presenze di tutti i tempi (349, con 20 gol e 6 assist). Guadagnandosi, coì, l'onore della maglia numero sei ritirata, al termine di un discorso d'addio che ha commosso uno stadio e una città intera (il video è da brividi!). Fratello del bomber e storico capitano del Livorno, Cristiano Lucarelli (ora allenatore), ne seguirà le orme, avendo conseguito lo scorso novembre il patentino di categoria UEFA-A. Potrà allenare le giovanili e le prime squadre fino alla Serie C e fungere da allenatore in seconda sia in Serie B che in Serie A.