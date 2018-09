Campionato Primavera, rimonta Sassuolo con la Roma: da 0-3 a 5-3!

15/09/2018

Rimonta pazzesca nel campionato Primavera . È quella fatta in trasferta dal Sassuolo di Stefano Morrone ai danni della Roma di Alberto De Rossi. Addirittura in triplo vantaggio i giallorossi dopo 27', ma già a fine primo tempo i neroverdi si portano sul 3-2. Nella ripresa il Sassuolo pareggia e ribalta il risultato portandosi sul definitivo 5-3 , con i padroni di casa che terminano la partita in 10.

Risultato davvero impronosticabile dopo il dominio della Roma al Tre Fontane nella prima mezz'ora, concretizzato con le reti di Celar, Pezzella e Bouah. Poi gli uomini di De Rossi si fermano e al 39' Raspadori fa rientrare in partita i suoi: l'attaccante neroverde sveglia i compagni di squadra e Kolaj accorcia a 2' dall'intervallo.



Il Sassuolo continua ad attaccare e ancora Kolaj trova il pari su assist di Raspadori al 62'. Passano due minuti e Manzari firma il sorpasso, poi Viero servito da Kolaj chiude i conti. Finale nervoso per i giallorossi: protagonista, stavolta in negativo, Celar che si fa espellere per doppia ammonizione, la seconda per proteste.

Pessimo esordio casalingo per la Roma, che dovrà affrontare il Real Madrid in Youth League.