Camerun, Seedorf stecca all'esordio: 1-1 contro le Comore

08/09/2018

L'avventura di Clarence Seedorf sulla panchina del Camerun parte con il freno a mano tirato, solo 1-1 (e in rimonta) in trasferta contro le Isole Comore - posizione numero 149 nel ranking Fifa - nella seconda partita di qualificazione alla Coppa d'Africa che si terrà proprio in casa dei Leoni Indomabili. Padroni di casa avanti con la rete di El Fardou, nel finale Bahoken salva Seedorf e il suo vice, Patrick Kluivert.