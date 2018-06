Zidane-Real, due anni e mezzo da leggenda

31 maggio 2018

La carriera da allenatore di Zidane è stata, fino ad ora, legata indissolubilmente ed esclusivamente al Real Madrid: nel 2013, infatti, ha esordito come vice di Carlo Ancelotti mantenendo anche il ruolo di direttore sportivo. Nel 2014 è diventato tecnico del Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Blancos che gioca nella terza divisione del campionato spagnolo. Il ruolo di primo allenatore lo ha ereditato il 4 gennaio 2016 subentrando a Rafa Benitez. Da allora, in poco più di due anni e mezzo, ha messo in bacheca tre Champions League, due coppe del mondo per club, due Supercoppe Uefa, una supercoppa di Spagna e un campionato.