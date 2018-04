Zenit, ufficiale: Roberto Mancini nuovo allenatore

1 giugno 2017

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dello Zenit San Pietroburgo. L'annuncio ufficiale è stato dato dal club russo. L'ex allenatore dell'Inter ha firmato un contratto triennale con opzione per altre due stagioni. Il "Mancio" sarà il successore di Mircea Lucescu, arrivato in Russia lo scorso anno, dopo 12 trascorsi allo Shakhtar Donetsk, senza però andare oltre il terzo posto in campionato, vinto dall'italiano Carrera con lo Spartak Mosca.