Zenit San Pietroburgo, primo gol per Marchisio

30/09/2018

Primo gol dolceamaro in maglia Zenit San Pietroburgo per Claudio Marchisio. Il centrocampista ex Juventus ha esordito dal primo minuto (poi è stato sostituito al 61') nel campionato russo contro l'Anzhi Makhachkala e ha trovato la rete in apertura di ripresa con un facile tap-in anche se poi lo Zenit ha subito la rimonta dei padroni di casa, che hanno vinto 2-1. Marchisio e i suoi rimangono comunque primi nella Russian Premier League con 22 punti in nove partite.