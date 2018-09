Zenit, Marchisio volta pagina: "E' il momento del numero 10"

10/09/2018

"Conto di conoscere quanto prima i miei nuovi compagni e l'allenatore - ha aggiunto Marchisio dopo il debutto con lo Zenit in amichevole contro i kazaki del Kairat -. Sono passato da un grande club a un altro, oggi l'allenatore mi ha dato qualche indicazione su come giocare oggi ma dovrò essere al top per dare il massimo in campo". Poi ancora una battuta sulla numero 10: "So che è un numero pesante, ma da bambino lo vedevo sulle spalle di Alex e pertanto lo tratto con grande rispetto".