Zaccardo, sfuma il sogno Inter: "Riparto da Malta per stupire ancora"

5 ottobre 2017

Cristian Zaccardo sognava l'Inter, ma alla fine riparte da Malta e dagli Hamrun Spartans. Il difensore era svincolato durante l'estate e su Linkedin aveva pubblicato un post in cui cercava squadra:"Ho ascoltato varie proposte. Ho parlato anche con dei club di A e di B. Tante chiacchiere. Poca concretezza. Che, invece, ho trovato nei dirigenti maltesi. Mi hanno fatto sentire importante. Hanno un progetto, anche di business e marketing", spiega alla Gazzetta dello Sport.

Una scelta anche di vita per Zaccardo: "A casa mi hanno capito. Sanno che volevo giocare e volevo tornare all'estero. Ho fatto tutta la preparazione col Fano, la città di mia moglie. Li ringrazio. Ma questa opportunità mi sembra la migliore. Ho riflettuto, ma non potevo più aspettare. Amo le sfide e questa lo è". Una scelta in parte inaspettata quella del campione del mondo nel 2006: "Vi ho spiazzati eh. Ma qui c'è la voglia di fare calcio. E voglio aiutare la Federazione a diventare grande".