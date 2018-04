Wolfsburg, spazzolino e dentifricio dopo ogni allenamento

20 ottobre 2017

Al Wolfsburg i giocatori sono costretti a lavarsi i denti dopo ogni allenamento. La singolare abitudine è stata introdotta nello spogliatoio della squadra di proprietà della Volkswagen da Martin Schmidt , tecnico che siede in panchina dallo scorso 18 settembre quando venne esonerato Andries Jonker. La motivazione di questa scelta è dovuta al fatto che secondo Schmidt l'acidità che si forma in bocca dopo uno sforzo fisico debba essere eliminata.

Se infatti rimanesse nell'organismo, andrebbe ad incidere sui tempi e sulla qualità del recupero muscolare dei giocatori del Wolfsburg. Un'abitudine del tutto particolare che però fino ad ora non sembra aver portato particolari benefici alla classifica della squadra in Bundesliga. Dopo 8 giornate il Wolfsburg è quintultimo con appena 8 punti conquistati e non vince dal 26 agosto.