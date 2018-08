Wolfsburg, non solo multe: chi sbaglia lava anche i piatti

22/08/2018

Tempi duri per i giocatori del Wolfsburg: chi sbaglia non riceverà soltanto multe. "A volte sono più efficaci altri sistemi - ha detto in un'intervista a 'Sport Bild' il tecnico Bruno Labbadia, che ha varato un nuovo codice di condotta in vista del via della Bundesliga - Penso ad esempio a lavare i piatti e sistemare dopo il pranzo. O ancora distribuire le attrezzature per gli allenamenti ai compagni di squadra: non è certo una cosa divertente".