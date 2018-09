West Ham, Arnautovic: "Dicevano che ero il nuovo Balotelli, ma ho imparato a chiudere la bocca"

26/09/2018

Ha realizzato 36 gol e fornito 34 assist in 161 partite di Premier League e dall'inizio del 2018 solo Mohamed Salah ha segnato più di lui in campionato. Uno score di tutto rispetto per Marko Arnautovic , che però era arrivato in Inghilterra con la cattiva fama del bad boy, a ricordare un certo suo ex compagno ai tempi dell'Inter. Sì, proprio Mario Balotelli che a settembre 2013, quando l'attaccante austriaco arrivò allo Stoke City ,disse ai giornalisti: "Vi prometto che Marko mi farà sembrare la persona più noiosa del mondo. Tra qualche mese direte Mario chi?!".

Un inizio turbolento per Arnautovic, che è maturato grazie alla moglie Sarah e alla nascita delle sue due figlie, Emilia e Alicia: "Ho detto a me stesso 'Non puoi andare avanti così, quando tua figlia leggerà tutto di te penserà che sei un pazzo!' La mia famiglia mi ha aiutato molto", ha spiegato in un'intervista al Telegraph.



Non è stato un percorso facile, la moglie gli aveva suggerito di fare un corso per mantenere la calma, anche quando i difensori commettono scorrettezze nei suoi confronti: "Mi fanno arrabbiare praticamente ogni partita, mi provocano, tirano calci e fanno di tutto per farmi reagire e quindi espellere. Ma ho imparato a tenere la bocca chiusa, le mani giù e pensare solo a mettere la palla in porta e poi esultare con i tifosi e i compagni. Questa è la risposta migliore".



Anche per questo sono arrivati 16 gol da inizio anno, soli 7 in meno rispetto a Salah, merito anche del cambio di ruolo da ala a centravanti puro. Arnautovic deve ringraziare un allenatore in particolare, David Moyes, che appena arrivato a Londra nel 2017 aveva notato le potenzialità dell'ex Werder Brema, ma voleva spronarlo: "Disse che non riuscivo a correre, che mi annoiava farlo. E gli risposi che ero in grado e che ero pure veloce. Poi a dicembre mi disse 'Vuoi segnare di più? Non guardare sempre i compagni, sii un po' più egoista'. E così è cambiato tutto, amo quando le persone mi criticano perché poi è bellissimo zittirle".



E le ha zittite così tanto che da "nuovo Balotelli" per i tifosi degli Hammers è diventato il "nuovo Di Canio". Parola di Rio Ferdinand, uno che con il Vulcano ci ha giocato.