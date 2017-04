Watford: Mazzarri a rischio, colpa del suo inglese

4 aprile 2017

Il suo Watford naviga in zone tranquille al 12° posto della Premier League, ma la panchina di Walter Mazzarri traballa comunque. Ne è certo il Telegraph, secondo cui a dirigenza e tifosi non piace lo stile di gioco troppo difensivo. Ma non solo: al tecnico toscano viene anche imputata una scarsa conoscenza della lingua inglese, mancanza che si traduce nella difficoltà a comunicare con squadra e mezzi di informazione.

