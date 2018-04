Violenza domestica: fermato Coman

27 giugno 2017

Brutto guaio per il giocatore del Bayern Monaco, ex Juve, Kingsley Coman. Il 21enne francese è stato infatti fermato dalla polizia e ha passato qualche ora in cella dopo essere stato accusato dalla ex compagna di violenza domestica. Il giocatore - scrivono i media francesi e in particolare L'Equipe - è stato poi rilasciato ma dovrà comparire di fronte al giudice a settembre. La donna è stata trasportata in un ospedale per essere medicata e non potrà tornare a lavoro prima di otto giorni.