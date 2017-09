Violenza domestica, Coman se la cava con una multa

14 settembre 2017

L'attaccante del Bayern Monaco Kingsley Coman è stato condannato a un'ammenda di 5.000 euro per reato di violenza domestica . Il giudice ha anche stabilito che il francese dovrà pagare anche le spese legali alla sua ex compagna, Sephora. Il fatto risale a giugno, quando la donna aveva denunciato il calciatore reo di averla picchiata. Coman, fermato dalla polizia di Chessy, era stato poi rilasciato e aveva ammesso le proprie colpe.

In un clima già teso per via di una separazione burrascosa, la lite sarebbe nata per un importante contratto pubblicitario perso dal 21enne esterno francese. La pena è stata mitigata perché il calciatore ha ammesso subito la propria responsabilità.