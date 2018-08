Villarreal, Bacca è tornato: "Sono di nuovo in famiglia"

22/08/2018

"Volevo tornare dal giorno in cui sono partito per preparare il Mondiale in Russia. Il mio desiderio è sempre stato che la mia casa fosse il Villarreal. Sono felice di essere di nuovo qui e desideroso di dare il massimo". Così Carlos Bacca nella conferenza stampa di presentazione della sua seconda esperienza con il "Submarino Amarillo". Il colombiano è arrivato dal Milan a titolo definitivo dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione.