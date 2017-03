Verratti-Psg, è rottura: "Faremo riflessioni serie"

12 marzo 2017

Nel mirino di Di Campli finisce ovviamente L'Equipe: "Quello che hanno scritto è una follia assoluta, un'invenzione pura - dice -. Finché si parla di cose tecniche è un conto, ma qui si entra nella sfera privata di un giocatore importante come Marco che, oltretutto, ha sempre tenuto un profilo basso. Non ci teniamo ad essere infangati, abbiamo chiesto una smentita ma non è ancora arrivata: procederemo per una querela con risarcimento danni pesante per ristabilire la verità".



Intanto per Verratti è già nell'aria un'asta importante tra Juventus e Inter, da sempre interessate al centrocampista dei parigini. "I media francesi dovrebbero baciargli i piedi, ringraziare che giochi al Psg - conclude Di Campli -. Marco non ce l'ha con club e tifosi, che sono sempre stati fantastici. Marco ha un contratto fino al 2021, il presidente ha ribadito la volontà di fare una grande squadra. Però è anche vero che il mio telefono non smette mai di squillare...".