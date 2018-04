Valencia, Zaza si infortuna al ginocchio in amichevole: esclusa la rottura del legamento

5 ottobre 2017

Confortante dunque l'esito dei primi accertamenti cui è stato sottoposto l'attaccante, che dopo l'infortunio aveva lasciato il centro sportivo di Paterna in stampelle per dirigersi al centro medico. Zaza ha realizzato 6 gol nelle prime 7 giornate della Liga, con una media di un gol ogni 89'. Sei gol di cui cinque nelle ultime tre partite del campionato spagnolo (pazzesca la tripletta in 8' nel 5-0 al Malaga). Numeri da urlo - Zaza è secondo nella classifica marcatori della Liga dietro un certo... Messi - che però al momento non sono riusciti a convincere il ct azzurro Ventura, che lo ha escluso dalle convocazioni per le sfide contro Macedonia e Albania.