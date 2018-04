Valencia, Zaza colleziona gol e record: che messaggio a Ventura

22 ottobre 2017

Come ai tempi di Kempes: con la rete segnata nel 4-0 al Siviglia, Simone Zaza è diventato, come non accadeva dal 1977, il primo giocatore straniero a segnare con il Valencia in 5 gare consecutive . L'attaccante italiano non si ferma e continua a stupire: sono già 8, infatti, le marcature in 9 giornate di Liga dell'ex Juve. Meglio di lui ha fatto solo Messi. Una notizia che il ct azzurro Ventura non può ignorare in vista dei playoff Mondiali.

La Liga nel segno di Zaza, dunque, con l'attaccante di Policoro alle spalle di sua maestà Leo Messi, a quota 11 marcature, nella classifica dei marcatori. E' l'italiano, infatti, al momento il rivale della Pulce per il "Pichici", premio riconosciuto al capocannoniere del campionato spagnolo. Uno Zaza in forma stratosferica, autentico trascinatore di un Valencia ancora imbattuto e saldamente al secondo posto dietro al Barcellona (e con 4 punti di margine sul Real Madrid). Impossibile non riconoscere la maturità raggiunta da Simone, che a settembre è stato eletto miglior giocatore del mese in Liga, in Spagna. Salgono così in maniera esponenziale le sua quotazioni per l'azzurro: in vista del playoff contro la Svezia, infatti, vista la probabile indisponibilità di Belotti, sembra quasi impossibile che Ventura non lo consideri concedendogli la chance di cancellare quel maledetto rigore alla Germania degli ultimi Europei. Uno Zaza in forma Mondiale che a questa Nazionale può fare molto comodo.