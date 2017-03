Valencia, Zaza arriva a 10 presenze: la Juve incasserà 16 milioni di euro

12 marzo 2017

Ieri pomeriggio, nel match con lo Sporting Gijon , per Simone Zaza è arrivata la decima presenza con la maglia del Valencia . Un traguardo importante per il giocatore e per la Juve , che così a giugno potrà incassare i 16 milioni di euro del riscatto. Una cifra concordata tra i due club lo scorso gennaio e vincolata, appunto, al numero di presenze del giocatore, oltre che alla salvezza degli spagnoli. Ma anche questo ultimo aspetto è ormai praticamente garantito.

Dopo aver iniziato la stagione al West Ham, esperienza del tutto negativa e terminata dopo nemmeno sei mesi, Zaza a gennaio si è trasferito al Valencia in cambio di due milioni di euro (per il prestito) più altri 16 fissati per il riscatto obbligatorio, vincolato alle 10 presenze con gli spagnoli e alla salvezza del club.



Ora che è stata raggiunto il numero minimo di partite col Valencia, per l'ufficialità del riscatto bisognerà solamente attendere la matematica salvezza degli spagnoli, che comunque viaggiano ormai tranquilli: con 11 giornate ancora da giocare in Liga, l'ex squadra di Prandelli ha 11 punti in più del Granada, terz'ultimo. Una posizione che può lasciare tranquilla la società iberica e anche la Juve, che così in estate avrà a disposizione 16 milioni di euro, oltre ad altri due legati ad alcuni bonus.