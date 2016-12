Valencia nella bufera: Parejo ubriaco in discoteca

20 dicembre 2016

Sono tempi sempre più duri per Cesare Prandelli al Valencia . Con la squadra in crisi e in piena zona retrocessione, ci si è messo anche Dani Parejo , uno dei giocatori più rappresentativi, a rendere ancora più ostile l'ambiente. Il centrocampista, infatti, è stato pizzicato in discoteca a fumare e completamente ubriaco . Il video ha fatto il giro del web e ha indignato i tifosi. In mattinata, poi, sono arrivate le scuse del calciatore via Twitter.

La persona in compagnia di Parejo non è tenero nei confronti della squadra: "Me ne sbatto il ca... dei morti di Prandelli" e il giocatore non sembra essere contrario, ma parla rivolgendosi direttamente allo schermo senza nascondersi.



I tifosi non l'hanno presa bene e hanno aspramente criticato il comportamento del giocatore, a cui non sembra davvero aver fatto alcun effetto la sfuriata di Prandelli di una decina di giorni fa. "Mi scuso con l’allenatore, il presidente, i miei compagni e soprattutto i tifosi. Non accadrà più, non ci sono scuse per quanto accaduto, ma posso assicurarvi che non ripeterò l’errore" ha twittato Parejo.



Intanto il giocatore non è stato convocato da Prandelli per la sfida di Coppa del Re contro il Leganes. Il tecnico ha anche annuciato sanzioni nei confronti del calciatore. "Si tratta di una stupidata, di una cosa infantile che si commenta da sola - ha spiegato - La mia preoccupazione è per l'immagine di Parejo che voglio sempre difendere. Un calciatore può essere giudicato e criticato, un uomo deve avere sempre una sua dignità"