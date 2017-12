Valencia, che paura per Marcelino: incidente d'auto con un... cinghiale

24 dicembre 2017

E' davvero un momento no per Marcelino, allenatore del Valencia che sabato ha subito la 3a sconfitta nelle ultime 4 partite. Di ritorno nelle Asturie per passare il Natale in famiglia, il tecnico spagnolo è stato vittima di un curioso incidente d'auto. Come riportato dal club andaluso, la sua vettura si è scontrata con un cinghiale nel viaggio verso casa. Trasportato in ospedale il tecnico è stato medicato e poi dimesso. A causa dello schianto invece in gravi condizioni il padre 81enne.